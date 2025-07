Abturn beim Daten: Darauf achtet Evelyn Burdecki bei Männern

Evelyn Burdecki (36) hat im Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" ganz offen über ihre Ansprüche an einen potenziellen Partner gesprochen. Gemeinsam mit Laura Karasek diskutierte sie dabei die Frage, ob es in Zeiten von Dating-Plattformen noch echte Liebe gibt. Die TV-Bekanntheit, die oft Pech beim Dating hat, zeigte sich optimistisch, berichtete aber auch von einer gescheiterten Beziehung aufgrund eines ungewöhnlichen Grundes: Der Mann hatte extrem kleine Finger. "Das fand ich unerträglich", platzte es aus Evelyn heraus und sie gestand, dass dieser Makel für sie ein absolutes No-Go ist. "Ich konnte es einfach nicht mehr. Ich habe Schluss gemacht, weil dieser Mann diese kleinen Finger hatte. Es tut mir leid", führte sie weiter aus.

Auch als Evelyn und der Mann mit den kleinen Fingern intim wurden, habe es einfach nicht gepasst. Näher ins Detail wollte die Blondine nicht gehen. "Er kann auch nichts dafür, aber ich muss das jetzt ansprechen. Es kam jetzt gerade alles wieder hoch", erklärte sie. Ihre Co-Moderatorin Laura konnte Evelyns Gedankengang nachvollziehen und teilte eine ähnliche Erfahrung. Auch sie habe einmal eine Beziehung beendet, weil ihr die Zähne ihres Partners missfielen. Gemeinsam kamen sie zu dem Schluss, dass die wahre Liebe dennoch existiert, nur dürfe man sich trotz Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Die 36-Jährige riet ihren Zuhörern dazu, mit Optimismus durchs Leben zu gehen und die Hoffnung auf eine erfüllte Beziehung nicht zu verlieren. "Man darf auch nicht so negativ durchs Leben gehen [...] Man muss versuchen, sich zu heilen [...] Lasst die Liebe zu", erklärte sie abschließend.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Evelyn im Podcast verraten, dass viele Männer nach dem ersten Date den Kontakt mit ihr abbrechen. Grund dafür ist ihr Kinderwunsch. "Ich bin in einem Alter, in dem ich an Familie und Kinder denke", so die Reality-Bekanntheit. Dieser Gedanke scheint den Männern, die die quirlige Evelyn datete, nicht gefallen zu haben: "Am nächsten Tag wollte ich ihm schreiben 'Guten Morgen, Lust auf frühstücken?' und dann war ich plötzlich blockiert." Solche Absagen seien wie ein "Schlag ins Herz", gab sie zu.

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Panama Pictures / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Februar 2025