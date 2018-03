Spätestens jetzt hat Evelyn Burdecki ihren Ruf weg! Bei der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother sorgte die Ex-Bachelor-Kandidatin mit ihren Lebensweisheiten für einen TV-Lacher nach dem anderen – und galt prompt als Container-Dummchen. Was die Blondine von ihrem Spitznamen "The Brain" hält, erzählte sie Promiflash beim Münchner Oktoberfest: "Ach, ich finde das lustig, ich kann ja auch über mich selbst lachen. Und "The Brain", das heißt ja, Intelligenz ist da dabei – Hochintelligenz!"



