Tolle Liebes-News aus der Kuppelshow-Welt! Seit Wochen spekulieren Fans über eine Romanze zwischen Niklas Schröder (29) und Jessica Neufeld (24). Beide suchten unabhängig voneinander im TV nach der großen Liebe – erfolglos. Sie kämpfte im vergangenen Jahr um das Herz von Rosenkavalier Daniel Völz (33), er traute sich sogar in gleich zwei Dating-Formate: Die Bachelorette mit Jessica Paszka (28) und Bachelor in Paradise. Was im Fernsehen nicht sein sollte, klappte nun tatsächlich ohne Kameras. Gemeinsam verkündeten die beiden jetzt, dass sie ein Paar sind.

Sie stehen eng umschlungen auf einer Wiese. Der Osnabrücker hält Jessis Kopf in seiner anderen Händen – und drückt ihr einen dicken Kuss auf die Stirn! Dieses Instagram-Pic, das jetzt sowohl die YouTuberin, als auch der Tattoo-Fan auf ihren Profilen teilten, ist wohl mehr als eindeutig! Nik gratuliert Jessi mit diesem Liebesschnappschuss zu ihrem heutigen Ehrentag: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz." Die 24-Jährige lässt ihre über 50.000 Insta-Fans wissen: "Das größte Geschenk bist du, Niklas Schröder." Beide versehen ihren Post mit dem Hashtag "Liebe."

Endlich kann Nik seine neue Liebe beim Namen nennen. Vor einer Woche sah das noch anders aus. Im Promiflash-Interview auf Bachelor Leonard Freiers (33) Hochzeit schwärmte er nur von einer Unbekannten. Sie sei eine tolle Dame. Einen süßen Gruß in die Kamera konnte sich das TV-Gesicht ebenfalls nicht verkneifen: "Falls sie das hier sieht: Ich denke gerade an dich auf dieser Hochzeit und hätte dich gerne hier."

RTL Niklas Schröder und Jessica Neufeld, deutsche Kuppelshow-Kandidaten

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld, YouTuberin und ehemalige Bachelor-Kandidatin

