Beatrice Egli feiert Geburtstag: Die sympathische Sängerin wurde am Donnerstag 30 Jahre alt! Die Blondine hatte ihren Durchbruch 2013 als Gewinnerin der zehnten Staffel von DSDS – danach startete die Schweizerin eine steile Karriere in der Schlagerbranche und ist seitdem aus der deutschsprachigen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. An ihrem runden Ehrentag zeigt sich die Frisch-Dreißigerin dankbar für die Erfahrungen, die sie in der ganzen Zeit machen durfte.

"30 zu sein, fühlt sich toll an", mit diesen Worten kommentierte die Sängerin ein Foto auf Instagram, auf dem sie überglücklich in die Kamera strahlt und Zahlen-Luftballons in in die Höhe streckt – eine 3 und eine 0. "Ich bin dankbar für jede Erfahrung, jeden Menschen, der mich mit Liebe durch die Jahre begleitet hat und auch in den 30ern weiter begleiten wird." Für sie sei es das schönste Geschenk, gesund und mit allen ihren Liebsten durchs Leben zu gehen. "Es fängt alles bei 0 an heute, wen interessiert die 3? So ein Neuanfang hat was", schrieb sie am Ende ihres Social-Media-Beitrags.

Ob die kommenden Jahre auch in puncto Männer einen "Neuanfang" bringen? Trotz ihres großen Erfolgs und ihrer tollen Ausstrahlung hat die Schlagersängerin ihren Mr. Right nämlich noch nicht gefunden – obwohl sie in den vergangenen fünf Jahren durchaus ein paar Beziehungen hatte. Und eine Sache stellte die singende Schauspielerin vor Kurzem auch klar: Sie ist nicht zu schüchtern, um Männer selbst anzusprechen. Auch Flirtversuchen an der Supermarktkasse ist sie nicht abgeneigt.

RTL / Stefan Gregorowius Beatrice Egli bei DSDS 2013

WENN.com Beatrice Egli bei "Immer wieder sonntags"

P.Hoffmann/WENN.com Beatrice Egli beim ECHO 2018

