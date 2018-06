Beatrice Egli (29) zeigt den Männern, wo es langgeht! Seit fünf Jahren ist das schöne Schlager-Sternchen offiziell solo. Die ein oder andere Liaison gab es in der Zwischenzeit trotzdem. Kein Wunder, denn die Blondine ist nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch noch verdammt attraktiv. Vor allem, wenn es ums Flirten geht, lässt die gebürtige Schweizerin nichts anbrennen: Sie scheut sogar nicht davor zurück, Boys in der Supermarktschlange anzubaggern.

Sie hat es faustdick hinter den Ohren! Ihr Single-Dasein genießt die 29-Jährige in vollen Zügen und macht sich deshalb überhaupt keinen Druck, auf Anhieb ihren Mr. Right zu finden. Wenn ihr dann aber doch mal ein Adonis ins Auge steche, dann gebe sie sich ganz und gar nicht schüchtern. "Ich finde es spannend, wenn ich an der Supermarktkasse beobachte, was Männer aufs Band legen. Da sage ich schon mal: 'Ach, das wäre aber ein schönes Abendessen zu zweit'", verriet das Goldkehlchen im Interview mit Bunte. Ob sie mit dieser offensiven Anmachstrategie wohl schon Erfolge landete?

Onlinedating komme für den DSDS-Star nicht infrage. "Das ist mir zu künstlich und uncharmant. Ich bevorzuge die kleinen, besonderen Begegnungen im Alltag". Wer also um die Gunst der Sängerin buhlen möchte, der stellt sich einfach vor ihr an der Kasse an.

Becher/WENN.com Beatrice Egli in der "NDR Talk Show"

WENN.com Beatrice Egli bei "Immer wieder sonntags"

Becher/WENN.com Beatrice Egli während der Dreharbeiten zu "Meine Schlagerwelt"

