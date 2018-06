Damit nimmt er den Spekulationen endlich Wind aus den Segeln: Erst vor Kurzem postete der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat Johannes Haller einen ziemlich verdächtigen Schnappschuss mit seiner Liebsten Yeliz Koc (24). Zusammen posierte das neue Kuppelshow-Traumpaar auf einer Yacht in Hochzeits-Outfits. Doch nun klärte das Pärchen ihre Follower auf. Für einen Fotografen schmissen sich Johannes und Yeliz extra in diese schicken Fummel!

"Es war zwar nur für ein Shooting, aber so könnte ich mir die Hochzeitsbilder mit Yeliz vorstellen", betitelte das TV-Gesicht seinen Beitrag auf Instagram von der Fotosession. Mit einem Brautstrauß in der Hand posiert der 30-Jährige auf dem Pic neben seiner Geliebten und schaut sie dabei superverliebt an. "Vielleicht geh ich vor Yeliz auch mal auf die Knie und hab anstatt Rosen, einen Ring in der Hand", offenbarte er ihr seine Zukunftspläne.

Auch die Deutsch-Türkin hat nach diesem Tag das Hochzeitsfieber gepackt. "Wenn ich mir die Fotos so angucke, fühlt es sich irgendwie echt an", schrieb sie auf ihrer Insta-Seite. Denken die beiden also wirklich schon über eine Vermählung nach? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc in Monaco

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

