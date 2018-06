Vor knapp eineinhalb Wochen gaben Johannes Haller (30) und Yeliz Koc (24) ihre Liebe offiziell bekannt. Die beiden Kuppelshowteilnehmer haben nach ihrem Inselbesuch bei Bachelor in Paradise zueinandergefunden und schweben nun gemeinsam auf Wolke sieben. Doch jetzt hat der ehemalige Rosenboy Bilder gepostet, die die beiden Turteltauben in ziemlich verdächtigen Outfits zeigen. Haben sich Johannes und seine Yeliz etwa klammheimlich das Jawort gegeben?

In der Instagram-Story des 30-Jährigen präsentiert sich das Pärchen ausgelassen auf einem Boot. Aber Moment mal: Der Sunnyboy und seine Liebste posieren ziemlich auffällig im Anzug und einem Hochzeitskleid. "Wir haben es getan", betitelte Johannes den verräterischen Schnappschuss und einiges spricht für eine Blitzhochzeit. Doch mit den etlichen Verlinkungen wird schnell klar, dass es sich hierbei nur um eine Werbeaktion handelt. Seinem Beitrag fügt er hinzu, dass eine Auflösung folgen würde.

Dass die Lovebirds nichts überstürzen wollen, machten sie schon bei der Bekanntgabe ihrer Beziehung deutlich. So schrieb Johannes in einem früheren Insta-Post: "Yeliz und ich wollten einfach erst einmal für uns wissen, ob das alles Bestand hat und es wirklich das ist, was wir wollen." Damit dürften vielen Fans klar sein, dass sich das Paar Zeit lassen will – selbst mit einer Hochzeit.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de