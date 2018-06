Was hat das zu bedeuten? Daniele Negroni (22) und seine Freundin Tina Neumann machen derzeit Berlin unsicher. Beide sind dieses Wochenende bei der Jugendmesse You zu Gast. Seine Fans ließ das Paar via Social Media an dem Besuch teilhaben – postete fröhliche Clips aus dem Hotelzimmer, dem Auto oder vom Messegelände. Inmitten dieser glücklichen Posts veröffentlichte Tina gestern Nacht auch eine mysteriöse Nachricht, die ihre Fans nun in Besorgnis versetzt!

"Ich hoffe, alle Frauenschläger dieser Welt bekommen das Karma, das sie verdient haben" – diese krasse Message ist momentan in der Instagram-Story der Influencerin zu lesen. Der Social-Media-Beitrag ist kaum zu sehen: Der Hintergrund ist schwarz und die Worte sind wie eine diffuse graue Wolke und nur schwer zu erkennen. Aber auf wen oder was bezieht sich dieser Post? Wie Promiflash von einem Insider erfahren hat, soll es zwischen dem Ex-DSDS-Kandidaten und seiner Freundin gestern Abend tatsächlich zu Handgreiflichkeiten gekommen sein – sogar die Polizei sei vor Ort gewesen.

Tina selbst wollte sich im Interview nicht zu dem Vorfall äußern. Und Daniele? Er ist trotz gegenteiliger Ankündigung bisher nicht auf der You aufgetaucht – wo er sich derzeit befindet, weiß nicht mal sein Manager. Ob die Liebe der beiden nach dieser Auseinandersetzung wohl noch eine Chance hat? Was meint ihr?

