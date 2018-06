Daniele Negroni (22) ist ein echter Romantiker. Wochenlang gab es Spekulationen über die Beziehung des Sängers zu Netz-Star Tina Neumann. Die häufigen gemeinsamen Auftritte warfen immer wieder Fragen auf: Ist zwischen der Influencerin und dem Ex-Dschungelcamper mehr als nur eine gute Freundschaft? Vor wenigen Wochen bereitete Daniele der Gerüchteküche dann Ende und machte seine Liebe zu der Österreicherin öffentlich. Mit emotionalen Worten zeigt der Sänger jetzt, wie stark seine Gefühle für Tina wirklich sind.

In seiner Instagram-Story brachte der Musiker die Sehnsucht zu seiner Liebsten zum Ausdruck. "Ich liebe dich und will dich einfach nur in meinen Armen spüren, deine Nähe spüren, deinen Blick sehen, wenn du mir verliebt in die Augen blickst", schrieb der ehemalige DSDS-Finalist und rundete sein rührendes Liebesgeständnis mit den Worten ab: "Aber allen voran würde ich für dich durch die Hölle gehen. Ich liebe dich und will dich nie wieder verlieren."

Das frisch verliebte Paar hat in seinem Alltag allerdings ein paar Hürden zu meistern: Der "Musical.ly"-Star Tina wohnt in Wien und Noch-Kölner Daniele ist wegen seines Berufs viel unterwegs. Deshalb überrascht der 22-Jährige seine Liebste zwischendurch gerne mal mit einem unangekündigten Besuch.

Instagram / negroni_daniele Instagram-Post von Daniele Negroni

Instagram / negroni_daniele DSDS-Star Daniele Negroni und Instagram-Schönheit Tina Neumann

Andreas Rentz/Getty Images Tina Neumann und Daniele Negroni

