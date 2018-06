Unschöne Nachrichten von Alena Fritz (28)! Erst vor Kurzem gab das Model ihrem Ehemann Clemens (37) das zweite Jawort. Nach der standesamtlichen Hochzeit im Oktober feierte das Paar Mitte Juni seine kirchliche Traumhochzeit. In die Flitterwochen ging es aber erst einmal nicht. Alena urlaubt aktuell mit einer Freundin, deren Sohn und ihrer kleinen Maus in Ägypten. Nun passierte das, was wohl die größte Urlaubsangst jeder Mutter ist: Alenas nicht einmal ein Jahr alte Tochter musste wegen schweren Fiebers ins Krankenhaus!

Alena ist dafür bekannt, ihr Privatleben so gut es geht zu schützen. So zeigte die blonde Schönheit bisher weder das Gesicht ihres Kindes, noch verriet sie den Namen. Jetzt machte die vorsichtige Mutter eine Ausnahme und gab einen intimen Einblick in das Leben ihrer Kleinen. Der Grund ist kein Schöner, wie ihr Post auf ihrem Instagram-Account verrät: Sie poste zum ersten Mal so etwas Privates, weil sie gerade die Hölle auf Erden durchmacht: "Mein Baby hatte hohes Fieber, es war konstant auf 40, als wir in die Notaufnahme gebracht wurden. Dort ging es weiter auf 42 und es stellte sich heraus, dass sie sich gleich mehrere Infektionskrankheiten eingefangen hat." Die Kleine habe zum Beispiel eine Mandelentzündung. Weitere Details über den Zustand ihres Sprosses verrät die 28-Jährige nicht.

Das Schlimmste: Die ärztliche Versorgung sei ein Witz. Das Krankenhaus im Urlaubsort Hurghada habe weder ein richtiges Fieberthermometer, noch babygerechte Utensilien. Ihre Tochter sei vollgepumpt mit Antibiotika und Medikamenten. "Alles mehr schlecht als Recht und wir müssen hoffen, dass sich ihre Lage irgendwie wenigstens so weit stabilisiert, dass wir nach Deutschland und in ein anständiges Krankenhaus fliegen können", sorgt sich Alena weiter.

Instagram / alena.fritz Alena Fritz hält die Hand ihrer Tochter im Krankenhaus

Instagram / alena.fritz Alena Gerber und ihre Tochter

Instagram / alenagerber Clemens Fritz und seine Frau Alena mit ihrem Kinderwagen

