Naschen für die Traumfigur? Für diesen überaus reizvollen Abnehmweg werben immer mehr Social-Media-Sternchen. Zuletzt sorgte Reality-Starlet Kim Kardashian (37) mit einer Werbeanzeige für einen appetithemmenden Diät-Lolli für reichlich Furore. Jetzt führt eine weitere Promidame ihre schlanke Linie auf die heiß diskutierte Süßigkeit zurück: Auch das Model Amber Rose (34) schwört auf den Schlankmacher-Lutscher – aber auch für ihr zuckersüßes Body-Geheimnis hagelt es einen schweren Shitstorm!

"Ich weiß, dass ihr mich seht, Mädels. Ich sehe straff aus und fühle mich auch so. [...] Dank dieser appetitzügelnder Lollipops sieht mein Bauch richtig heiß aus", schwärmt die Blondine auf ihrer Instagram-Page. Das kommt bei ihren Followern allerdings überhaupt nicht gut an: "Was für eine Schande. Menschen sehen zu dir auf, weil du immer ein positives Körpergefühl vermittelt hast. Das war alles eine Lüge", bedauert ein User.

"Das ist ekelhaft und eine Enttäuschung", "Jungen Mädchen zu predigen, dass sie ihren Appetit zügeln sollen, ist ungesund und gefährlich", lauten weitere Kommentare. Ob Amber die harten Worte wohl auf sich sitzen lassen wird? Kim löschte ihren gehateten Post jedenfalls schnell wieder.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Instagram / amberrose Amber Rose, Schauspielerin

Instagram / amberrose Amber Rose bei dem Coachella-Festival 2018

