Ihre Oma beging Suizid: Amber Rose hatte schwierige Kindheit

Amber Rose (41) hat in dem Podcast "Club Shay Shay" offen über ihre schwierige Kindheit gesprochen, wie die Daily Mail berichtet. Die Ex von Rapper Kanye West (47) erzählte, dass ihre Großmutter Suizid beging, als ihre Mutter Dorothy gerade einmal zehn Jahre alt war. Dorothys psychische Gesundheit habe danach stark gelitten, was wiederum Amber tief geprägt habe. "Meine Mutter litt ihr Leben lang schwer an Angstzuständen und Depressionen", erklärte sie im Podcast. Amber habe sich gezwungen gefühlt, bereits in jungen Jahren die Verantwortung für ihre Mutter zu übernehmen, und oft das Gefühl gehabt, ihre eigenen Probleme für sich behalten zu müssen, um sie nicht zusätzlich zu belasten.

Im Gespräch gab Amber weitere Einblicke in ihre Kindheit. Die Ehe ihrer Eltern zerbrach früh, ihr Vater Michael Levonchuk heiratete erneut, doch Ambers enge Bindung zu ihrer Mutter blieb bestehen. Dennoch trug die junge Amber die Bürde, ein erwachsenes Verständnis für Situationen zu entwickeln, die für ein Kind kaum zu bewältigen sind. Auch über ihre Beziehung zu ihrem Ex Kanye West sprach das Model. Sie beschrieb, dass der Rapper sie – ähnlich wie seine jetzige Ehefrau Bianca Censori (30) – in freizügige Outfits gedrängt habe, um sie für andere Männer begehrenswert wirken zu lassen. Amber gestand, dass sie dies damals oft geduldet habe, weil sie jung und beeinflussbar gewesen sei.

Bereits früher hatte Amber in einem anderen Podcast über ihre psychische Gesundheit gesprochen. Sie gestand dort, über Jahre hinweg mit Suizidgedanken gekämpft zu haben, bis sie sich Hilfe gesucht habe. Diese Erlebnisse und ihr schwieriges Verhältnis zur Mutter scheinen sie bis heute stark zu prägen. Als zweifache Mutter legt Amber nun großen Wert darauf, ihren Kindern Sebastian und Slash (5) ein stabiles und liebevolles Umfeld zu bieten, auch wenn ihr eigenes Leben turbulent blieb – sei es als Model, Social-Media-Star oder durch ihre bekannt gewordenen Beziehungen.

Getty Images Amber Rose

Christopher Polk / Getty Images Kanye West und Amber Rose im Jahr 2009

