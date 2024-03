"20 Millionen Dollar": Schuldet Kanye West Amber Rose Geld?

Kanye West (46) und Amber Rose (40) waren von 2008 bis 2010 ein Paar. Nach ihrer Trennung zofften sie sich zeitweise in der Öffentlichkeit. Nun spricht das Model in dem Podcast The Jason Lee Show über ihren Ex-Freund und meint, dass er ihr sogar Geld schulden würde. Der Song "Monster" von Kanyes Album "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" erlangte vor allem durch die Beteiligung von Nicki Minaj (41) große Bekanntheit. Doch laut Amber sei das ihre Idee gewesen. "Ich sagte, dass 'Monster' ein großartiger Song sein könnte, an dem sie mitwirken könnte", erklärt Amber und meint: "Ich glaube nicht, dass ich dafür Anerkennung bekommen habe." Die zweifache Mutter betont: "Ich hätte 20 Millionen Dollar für 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy' bekommen sollen. Aber ich habe nichts bekommen."

Doch damit nicht genug: 2016 war in dem Video zu dem Song "Famous" eine nackte Wachsfigur von Amber zu sehen – allerdings ohne ihre Einwilligung. "Niemand hat mich kontaktiert und gefragt: 'Ist das okay? Können wir dich für die Verwendung deines Bildes bezahlen?' Nichts dergleichen. Ich meine, das ist ziemlich abgefuckt", schimpft die US-Amerikanerin. Und auch hier sah die 40-Jährige keinen Cent: "Ich habe nichts bekommen. Ich habe kein Geld für irgendetwas bekommen. Ich hätte in irgendeiner Weise dafür entschädigt werden müssen, dass er mein Abbild und so viele Songs und die Wachsfigur verwendet hat."

Dass Amber gar nicht gut auf den Skandalrapper zu sprechen ist, machte sie des Öfteren klar. "Er mobbt mich mittlerweile seit zehn Jahren. Gerade erst nannte er mich eine Prostituierte. Da denke ich mir: Lass mich doch endlich in Ruhe", gab sie in der YouTube-Show "No Jumper" preis. Laut der Tattoo-Liebhaberin sei Kanye ein Narzisst.

Anzeige

Getty Images Amber Rose und Kanye West, 2009

Anzeige

Getty Images Kanye West und Amber Rose, September 2009

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de