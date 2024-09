Machine Gun Kelly war respektvollster Partner von Amber Rose

Amber Rose (40) datete schon einige bekannte Gesichter – darunter auch Machine Gun Kelly (34). Und wie das Model in der "The Jason Lee Show" verrät, fließt zwischen den beiden trotz Trennung kein böses Blut: Der Rapper habe sich nämlich an sie gewandt und sich bei ihr entschuldigt. "Er war der Einzige, der zu mir kam und sagte: 'Amber, weißt du was, du warst eine der besten Freundinnen, die ich je hatte, und du hast es nicht verdient, so behandelt zu werden'", erzählt sie.

Abgesehen von ihrem Ex-Mann Wiz Khalifa (37) sei sonst keine ihrer einstigen Beziehungen nach dem Liebes-Aus so respektvoll zu ihr gewesen. "Also ein großes Lob an dich, MGK", führt Amber weiter aus. Während des Interviews geht sie außerdem auf ihre Romanze mit Musiker Kanye West (47) ein, mit dem sie zwischen 2008 und 2010 liiert war. "Wir hatten unsere Probleme, ich war jung", offenbart die 40-Jährige und ergänzt: "Aber ich kann nicht alles auf ihn schieben."

Die ernsthafteste Beziehung scheint sie jedoch mit dem "See You Again"-Rapper geführt zu haben – immerhin gaben sich Amber und Wiz Khalifa sogar 2013 das Jawort und wurden im selben Jahr Eltern ihres Sohnes Sebastian Taylor Thomaz (11). Trotzdem hielt die Ehe der beiden nicht lange an: Da der mittlerweile 36-Jährige eine Affäre gehabt haben soll, reichte das Erotikmodel bereits nach einem Jahr die Scheidung ein. Ein ähnliches Schicksal erlebte sie auch mit Rapper Alexander "AE" Edwards (37): Die beiden waren von 2018 bis 2021 zusammen und bekamen den gemeinsamen Sohn Slash (4). Die beiden trennten sich jedoch, nachdem er ihr fremdgegangen war.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Wiz Khalifa und Amber Rose im Mai 2013

