Amber Rose meint: Ex Kanye bestimmt über seine Partnerinnen

Amber Rose (41) hat sich in einem aktuellen Interview offen über ihre Erfahrungen mit Ex-Freund Kanye West (47) geäußert und dabei auch Einblicke in seinen Einfluss auf das Styling seiner Partnerinnen gegeben. Im Gespräch mit Shannon Sharpe im "Club Shay Shay"-Podcast erklärte das Model, dass Kanye nicht nur bei ihr, sondern auch bei Kim Kardashian (44) und seiner aktuellen Partnerin Bianca Censori (30) die Outfit-Wahl kontrolliert habe. Zuletzt sorgte Bianca während der Grammy Awards 2025 mit einem nahezu transparenten Kleid für Schlagzeilen. "Kanye kleidet sie definitiv so", sagte Amber und fügte hinzu: "Er hat dasselbe bei mir und auch bei Kim gemacht."

Amber ging weiter ins Detail und erhob dabei schwere Vorwürfe. Laut ihr sei Kanye nicht nur daran interessiert, dass seine Partnerinnen auffällig und aufreizend aussehen, sondern dass ihre Erscheinung auch bei anderen Männern Begehrlichkeiten weckt. "Er mag es, wenn andere Männer seine Frauen attraktiv finden. Das gefällt ihm", sagte sie, und fügte hinzu, dass er sich wünsche, dass Freunde und Fremde gleichermaßen "sabbern". Amber gab außerdem zu, sich in ihrer Beziehung zu Kanye nicht gegen seinen Einfluss durchsetzen zu können. "Ich war jung, was hätte ich ihm entgegnen sollen?" Sie habe oft geweint und gestritten, weil ihr die Kleidung unangenehm war: "Ich wollte diese Sachen einfach nicht tragen."

Dass Amber auch Jahre nach ihrer Beziehung mit Kanye noch kritisch auf diese Zeit zurückblickt, ist keine Neuigkeit. Bereits in der Vergangenheit äußerte sie öffentlich ihren Unmut über das Verhalten des Rappers. Sie warf ihm vor, sie über Jahre hinweg öffentlich beleidigt und gedemütigt zu haben und sprach von einer toxischen Dynamik. Zudem hatte Amber in einem früheren Interview erklärt, dass Kanye ihr finanzielle Anerkennung für ihre kreativen Beiträge während ihrer Beziehung schulde. Durch diese Offenlegungen zeigt sie deutlich, dass die Nachwirkungen ihrer gemeinsamen Zeit bis heute präsent sind.

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Collage: Kanye West und Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Amber Rose, 2009

Anzeige Anzeige