Amber Rose klärt auf: Das läuft wirklich mit Chris Rock!

Vor einigen Monaten wurde über eine mögliche Liaison zwischen Amber Rose (40) und Chris Rock (59) spekuliert. Das Model und der Schauspieler wurden bei einem Spaziergang von den Paparazzi erwischt. Den Liebesgerüchten schiebt Amber nun entschieden den Riegel vor. "Es war kein Date", stellt die Ex von Kanye West (46) im Interview mit ET klar und erklärt: "Ich bin mit Chris seit etwa 13 Jahren befreundet... Wir haben uns einfach auf einen Kaffee getroffen und uns gegenseitig Mist erzählt." Es sei anstrengend, wenn derart über ihr Privatleben spekuliert wird. Sie ärgert sich: "Wir hielten uns nicht an den Händen oder so, wir haben Abstand gewahrt. Manchmal wird es einfach unfair."

Weiterhin macht Amber gegenüber dem Newsportal deutlich: "Ich bin definitiv nicht auf der Suche." Männer können ihr derzeit wohl gestohlen bleiben. Die besten Erfahrungen in puncto Dating hat sie in den letzten Jahren nicht gesammelt. Ihr Ex Alexander Edwards soll sie während ihrer Beziehung mit insgesamt zwölf Frauen betrogen haben. Auch ihre Ehe mit Wiz Khalifa (36) scheiterte nach nur einem Jahr – Scheidungsgrund war angeblich ebenfalls eine Affäre. "Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich damit, meine Kinder großzuziehen und meinen eigenen Zeitplan zu haben", stellt das Model fest.

Gemeinsam mit Wiz Khalifa hat Amber den Sohn Sebastian Taylor Thomaz (11). Und auch mit ihrem Ex Alexander bekam sie Nachwuchs, den kleinen Slash Electric. Mit ihren Kids pflegt die stolze Mama ein sehr offenes Verhältnis – so spricht sie mit ihrem Ältesten auch über die freizügigen Bilder, die sie auf der Erotikplattform OnlyFans verkauft. Amber sieht es locker: "Wenn dein Sohn fünf Jahre alt ist, wird er sowieso anfangen, dich zu googeln, und dann sieht er eh alles."

Getty Images Amber Rose bei der Golden Globe Awards Party, 2015

Getty Images Wiz Khalifa und Amber Rose mit ihrem Sohn Sebastian, März 2023

