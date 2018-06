Auch Ansel Elgorts (24) Freundin kann sich sehen lassen! Seit sechs Jahren sind Violetta Komyshan (22) und der Hottie ein Paar – sie haben sich damals in ihrer kunstbetonten Highschool kennengelernt: Der "Divergent"-Star übte sich in der Schauspielerei und die schöne Brünette tanzte. Vermutlich verliebte er sich dort auch wegen ihres Aussehens in die professionelle Ballerina: Ansels Langzeitpartnerin Violetta ist superheiß!

Das finden auch ihre 1,2 Millionen Follower auf Instagram – in den Kommentaren unter ihren hotten Schnappschüssen sind sie stets begeistert von der 22-Jährigen. Auf ihren Fotos zeigt die Tänzerin gerne, was sie hat: Mit Ballerina-Posen setzt sie ihre muskulösen Kurven perfekt in Szene. Violettas größter Fan ist aber eindeutig ihr Schatz Ansel – er widmet ihr regelmäßig süße Liebesbekundungen und Komplimente unter ihren Bildern. "Du bist so heiß, ich habe so viel Glück mit dir meine süße Tänzerin!", lautet nur eine seiner romantischen Botschaften.

Wie gut dem "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"-Star seine Freundin gefällt, konnte man auch in seinem allerersten Musikvideo sehen, das vergangenes Jahr erschien: Gemeinsam mit Violetta drehte er für den Song "Thief" erotische Szenen in einer Badewanne. Der scharfe Clip kam bei Ansels Fans super an.

Instagram / violetta Violetta Komyshan, Freundin von Ansel Elgort

