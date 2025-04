Erkannt? Ansel Elgort trägt mittlerweile schulterlanges Haar

Ansel Elgort (31) ist zurück auf dem roten Teppich und hat mit einem neuen Look überrascht. Der Schauspieler zeigte sich bei der Broadway-Premiere von "Glengarry Glen Ross" mit schulterlangem, braunem Haar und einem eleganten, dunkelblauen Anzug. Passend dazu trug er eine blaue Krawatte und ein weißes Hemd. Ganz wie sein Vater Arthur Elgort, ein berühmter Modefotograf, machte der "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"-Star mit einer Kamera um den Hals auf sich aufmerksam. Den Fotoapparat trug er dabei wie ein Accessoire. Es war einer seiner seltenen öffentlichen Auftritte in den vergangenen Jahren.

Sein schulterlanges Haar zeigte Ansel erstmals im April 2024 bei einer Veranstaltung zu "Tokyo Vice" in Los Angeles. Dort erschien er ebenfalls mit seiner charakteristischen Kamera und in einem stilvollen, zweireihigen Nadelstreifenanzug. Seitdem hält er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, was auch auf die schweren Vorwürfe gegen ihn im Jahr 2020 zurückzuführen sein dürfte. Damals hatten Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe gegen ihn für Aufsehen gesorgt, die Ansel in einem Statement vehement bestritt.

Durch Filme wie "Divergent" konnte sich der 31-Jährige an der Seite von Shailene Woodley (33) einen Namen machen. Abseits seiner Karriere als Schauspieler hat Ansel in den letzten Jahren vor allem durch seine kreativen Hobbys wie Fotografie und Kalligrafie auf sich aufmerksam gemacht. Seine Liebe zur Kunst scheint ihn vor allem nach Japan zu ziehen, wo er nicht nur seine Arbeiten ausstellte, sondern auch regelmäßig an Events teilnahm – zuletzt bei der Tokyo Comic Con im vergangenen Jahr.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ansel Elgort im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ansel Elgort und Shailene Woodley im Dezember 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige