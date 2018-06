Neue Frisur, neues Glück? Eigentlich erkennt man TV-Beauty Carolin Ehrensberger an ihrer langen, blonden Haarpracht. Spätestens seit ihrer Teilnahme an der Kuppelshow Bachelor in Paradise wurde ihre wallende Mähne zu ihrem Markenzeichen. Genau von dieser hat sich die nach wie vor alleinstehende Schönheit jetzt plötzlich getrennt. Caro ließ sich einen Kurzhaarschnitt verpassen – an diese Veränderung muss sie sich aber erst einmal gewöhnen!

Dieser Upload auf Instagram dürfte Carolins Follower überrascht haben. Ohne ein Wort über ein bevorstehendes Umstyling zu verlieren, postet die Bachelor-Kandidatin von 2015 einen Schnappschuss, der das Resultat ihres unangekündigten Friseurbesuchs zeigt. Ab sofort ist die 22-Jährige mit einem frechen Cut in Schulterlänge unterwegs. So richtig überzeugt ist die 1,81 Meter große Social-Media-Bekanntheit von ihrem neuen Spiegelbild aber nicht: "Noch kann ich mich so gar nicht dran gewöhnen. Die langen Haare fehlen mir echt", bedauert sie in der Bildunterschrift.

Klingt ganz nach einem spontanen Bedürfnis nach Veränderung – ob sie mit diesem Schritt ihre jüngste Liebespleite hinter sich lassen wollte? Fest steht jedenfalls eins: Während ihres Turtelexperiments in Thailand klappte es für die damals langhaarige Strandnixe mit keinem der Insel-Jungs und sie verließ das Eiland mit gemischten Gefühlen.

Instagram / carolinehrensberger Carolin Ehrensberger auf Mallorca

MG RTL D Sebastian Fobe und Carolin Ehrensberger bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Philipp Stehler und Carolin Ehrensberger bei BiP

