Harte Worte gegen Bachelor in Paradise: Für Carolin Ehrensberger war die Liebessuche im TV schnell vorbei. Auch ihre Insel-Kollegin Yeliz Koc (24) konnte ihr Liebesglück erst nach ihrer Zeit im Paradies finden. Die Teilnahme an der Flirt-Show sehen beide mittlerweile kritisch. In einem YouTube-Clip rechnen die Freundinnen gemeinsam mit "Bachelor in Paradise" ab: "Es enttäuscht mich auf jeden Fall, dass Leute weiterkommen, die es nicht ernst meinen und Menschen, die es ernst meinen, halt früher gehen.”



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de