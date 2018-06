Die Sorge war groß, als Denise Kappès (27) kürzlich mit vorzeitigen Wehen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Im sechsten Monat hatte die werdende Mama wie aus dem Nichts starke Schmerzen im Bauch bekommen, konnte weder sitzen noch stehen. Sofort ging es für die 27-Jährige in die Notaufnahme – im Promiflash-Interview erklärte Denise jetzt, was ihr in diesen schrecklichen Minuten durch den Kopf ging: "Oh mein Gott, da hast du in dem Moment so eine Angst: Wie jetzt, was hat das zu heißen? Kommt der Kleine jetzt? Was passiert jetzt? Ich war ja noch nie schwanger, man kennt sich halt nicht aus, man weiß nicht, was mit einem passiert und man hat ewig keine Auskunft bekommen, also das war schon arg schlimm."



