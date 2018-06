Erst kürzlich musste sich Daniela Katzenberger (31) mit Stillstand auf ihrer Waage herumschlagen. Und das, obwohl das TV-Gesicht ordentlich Gas gibt im Fitnessstudio. Trotz Kilokampf – die Kultblondine will nicht lockerlassen. Ob sich das mittlerweile ausgezahlt hat? Promiflash hakte jetzt bei Danis Fashionshow ihrer Sportswear-Collection für Uncle Sam in Köln nach. Sie habe die ganze Zeit um die 67 gewogen. Das sei allerdings zu nah an der 70 gewesen, scherzte Dani gut gelaunt. "Und jetzt habe ich so 63, 62 – ja, so um den Dreh. Also fehlt mir bis zu meinem Hochzeitsgewicht nur noch ein Kilo", verkündete sie breit grinsend in die Kamera.

Instagram / danielakatzenberger Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de