Als Promi-Mutter kann man es wohl einfach keinem recht machen! Vor wenigen Wochen wurde Annemarie Carpendale (40) zum ersten Mal Mama. Nachdem es kurz nach der Geburt verständlicherweise etwas ruhiger auf ihren Social-Media-Kanälen geworden ist, geht die Moderatorin nun wieder in die Netzoffensive. Die Fans freuen sich, wieder mehr von Annemarie zu sehen, andere jedoch meckern gleich rum. Der aktuelle Aufreger: der After-Baby-Body der Neu-Mama...

Und hier kommt etwas aus der Rubrik: Wie man es macht, macht man es falsch. Eigentlich freut sich die TV-Beauty nur auf ein gemütliches Frühstück in der Natur, doch die Köstlichkeiten auf dem gedeckten Tisch werden prompt zur Nebensache. Auf dem Instagram-Schnappschuss trägt Annemarie einen weißen Bikini und setzt damit ihren Traumkörper, über jenen Tisch gebeugt, gekonnt in Szene. Die 40-Jährige ist kurz nach der Entbindung top in Form – für einige User ein absolutes Unding! "Wieso tut man sich das an? So kurz nach der Geburt schon so am Gewicht zu werkeln. Wie oberflächlich ist das bitte" und "Ich bin einfach der Meinung, dass dieses 'zur Schau stellen' vom schönen Körper so kurz nach einer Geburt ein total falsches Bild vermitteln kann", wettern einige gleich drauf los. Andere nehmen sie aber auch in Schutz und können über solche Kommentare nur lachen: "Man darf als Mutter nicht mal mehr gut aussehen. Am besten immer ungeschminkt, ungemachte Haare, Augenringe des Todes und Jogginghose."

Wenige Stunden später postet Annemarie ein weiteres Bild, auf dem sie genüsslich Popcorn mampft. Dazu schreibt sie: "Drama, Baby, lass uns zusammen Popcorn essen." Wenn es sich bei dem Pic um einen Seitenhieb gegen die Netz-Hater handelt, dann haben die Nörgler den nicht verstanden, denn die Debatte geht unter dem Post in eine neue Runde...

