Wow, was für eine sexy Kehrseite! Annemarie Carpendale (40) und ihr Mann Wayne (41) sind erst vor Kurzem Eltern eines Sohnes geworden. Momentan entspannen die zwei zusammen mit ihrem Nachwuchs im sonnigen Italien. Auf dem Foto, das die Neu-Mama zuletzt auf ihrem Instagram-Account postete, präsentiert sie die traumhafte Kulisse: strahlend blauer Himmel, viel Grün und natürlich der wunderschöne Gardasee. Doch ihre Follower bewundern neben der Natur noch etwas anderes – und zwar ihre schöne Bikinifigur.

Dieser Schnappschuss beweist: Annemarie ist rund fünf Wochen nach der Geburt schon wieder in Topform. In dem knappen Bikinihöschen kommt der Knackpo der Moderatorin super zur Geltung. Die User feiern das TV-Gesicht für seinen heißen After-Baby-Body. "Wow tolles Foto und mega Figur", "Ehm Entschuldigung? Wieso bitte so makellos nach der Geburt? Das ist ja schon fast unverschämt" oder "Frau Mama - Respekt - ImPOsant!", sind nur drei der zahlreichen Komplimente, die die 40-Jährige für ihren Hammer-Body bekommt.

Viele ihrer Follower fragen sich allerdings auch, wie sie es geschafft hat, so kurz nach der Entbindung schon wieder so auszusehen. Tatsächlich sportelte Annemarie sogar noch in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft fleißig im Fitnessstudio und vermutlich hält sie der jüngste Familienzuwachs und der Job auch auf Trab. Viele ihrer Follower sind trotzdem überzeugt: Sie hat "wohl einfach gute Gene".

Instagram/annie_carpendale Annemarie Carpendale, Moderatorin

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Baby

Facebook / Annemarie Carpendale Annemarie Carpendale, Moderatorin

