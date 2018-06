Was für ein After-Baby-Body! Vor sechs Wochen wurde Moderatorin Annemarie Carpendale (40) zum ersten Mal Mutter und beim NYX Face Award in Berlin legte die Neu-Mama eine Red-Carpet-Rückkehr hin, die sich wirklich sehen lassen konnte. In ihrem knappen Top waren sogar schon ihre Bauchmuskeln wieder sichtbar. Body-Baustellen hat die Ehefrau von Schauspieler Wayne Carpendale (41) offenbar höchstens in Form von Augenringen: "Ich sage mal so: Make-up ist für mich in den letzten sechs Wochen noch mal ein bisschen wichtiger geworden – vier Stunden Schlaf waren es, glaube ich, heute Nacht."

WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de