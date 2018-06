Annemarie Carpendale (40) ist auch als Mama megaheiß! Vor gut sechs Wochen wurden die Moderatorin und Gatte Wayne (41) zum ersten Mal Eltern. Mit seinem Söhnchen genießt das Paar jetzt Familienurlaub Nummer eins in Italien. Und was darf in der sonnigen Gegend nicht fehlen: das perfekte Bikini-Outfit! In dem kann sich Annie auch schon so kurz nach der Entbindung auf Instagram mehr als sehen lassen. Fans fragen sich jetzt: Wie hat die Neu-Mami das bloß so schnell geschafft?



