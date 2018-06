Alkoholmissbrauch, Drogenexzesse und Zusammenbrüche: Tim Rasch bestreitet in seiner Rolle Nik bei Berlin - Tag & Nacht einen Gang durch die Hölle. Der chaotische Draufgänger wurde in den vergangenen Wochen von seiner Freundin Kim (Nathalie Bleicher-Woth, 21) verlassen, hat im Gegensatz zu seinen Freunden den Schulabschluss nicht geschafft und zu allem Übel auch noch möglicherweise seine Party-Bekanntschaft Cosima geschwängert. Klingt, als komme es im Laufe der Sendung noch zum großen Showdown, oder?

Und wie – bestätigte Tim im Promiflash-Interview! "Auf jeden Fall gibt es einen Riesen-Knall, darauf möchte ich aber jetzt nicht weiter eingehen. Ich will ja nicht spoilern", erzählte der BTN-Darsteller und ließ sich keine konkreten Details entlocken. Eines jedoch verriet der Show-DJ dann doch noch: "Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe sehr krasse Szenen gedreht!"

Besonders sein bester Freund Pascal alias Matthias Höhn (22) macht sich Sorgen. Er ist mit Niks Ex Kim zusammen und befürchtet, dass die Beziehung noch mehr an seinem Kumpel nagt, als er sich eingestehen will. Ob er es schaffen wird, Nik aus seinem Loch zu holen? Was meint ihr? Stimmt ab!

