Nathalie Bleicher-Woth (21) ist seit Sommer 2017 in ihrer Rolle als Kim bei Berlin - Tag & Nacht zu sehen. Die Schauspielerin verkörpert darin eine rebellische Teenagerin, die wild aufs Partyleben in der Hauptstadt ist und keine Chance auf einen heißen Flirt mit dem anderen Geschlecht auslässt. In der Soap verknallte sich Kim auch in Serien-Boyfriend Pascal (gespielt von Matthias Höhn, 22). Im echten Leben unterscheidet Nathalie nicht nur der Charakter von ihrer TV-Figur – sie steht auch nicht nur auf Männer!

Das offenbarte die brünette Beauty im März im Interview mit RTL II auf die Frage, ob sie in einer Beziehung sei: "Ja, ich bin momentan vergeben, an eine Frau. Ich habe das schon vor zwei, drei Jahren gemerkt, dass ich mich zu Frauen hingezogen fühle." Vor ihrer christlichen Familie hatte Nathalie ihre Sexualität lange Zeit versteckt. Erst als sie nach Berlin zog, konnte sie ihren Gefühle offen ausleben: "Hier ist es gar kein Thema und man wird auch nicht angeschaut, wenn man sagt: 'Ich bin vom anderen Ufer.'"

Nathalie hatte in der Vergangenheit aber auch schon männliche Partner – und die Influencerin schließt nicht aus, dass sie in Zukunft auch wieder einen Kerl an ihrer Seite haben könnte: "Ich würde nicht sagen, dass ich lesbisch bin, sondern dass ich aktuell nur auf Frauen stehe. Aber ich will nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich nie wieder einen Freund haben werde."

Instagram / _nathalie_bw_ Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

