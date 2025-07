Quotensieg: "Berlin - Tag & Nacht" erreicht Jahresbestwert

Berlin - Tag & Nacht festigt seine Position im Vorabendprogramm auch nach Jahren. Obwohl die Reality-Daily-Soap in der Zwischenzeit quotentechnisch wackelte, gibt es jetzt offenbar keinen Grund zur Sorge mehr. Vergangenen Donnerstag erreichte BTN den bisher stärksten Bestwert des Jahres: Rund 200.000 junge Zuschauer sollen laut DWDL eingeschaltet haben – das führte zu einem beeindruckenden Marktanteil von 7,6 Prozent in der relevanten Zielgruppe. Das Ergebnis liegt zudem weit über dem Senderdurchschnitt. Mit insgesamt 310.000 erreichten Zuschauern erreichte "Berlin - Tag & Nacht" den höchsten Wert seit Anfang Mai. Die Poleposition wurde aber dennoch von der Konkurrenz und von bekannten Vorabendserien wie GZSZ oder Alles was zählt gehalten. Dennoch reiht BTN sich mit diesen Werten in den oberen Rängen ein.

"Berlin - Tag & Nacht" gehört seit 2011 fest zum Programm auf RTLZWEI und hat bis heute eine treue Fangemeinde. Über die Jahre kamen und gingen die Charaktere. Vor allem für die Urgesteine ist BTN mittlerweile mehr als eine Serie oder ein Job – es ist ein zweites Zuhause. So erklärte beispielsweise Schmidti-Darsteller Alexander Freund in einem Promiflash-Interview, dass seine Arbeit am Set der Serie eine Herzensangelegenheit sei: "Wir wussten ja gar nicht, wo die Reise hingeht, und deswegen steckt da ja auch ganz viel Liebe mit drin." Er wolle so lange ein Teil des Casts bleiben, wie BTN ihn da haben wolle.

Alexander ist nicht nur seit Stunde eins ein Teil von BTN, sondern seine Figur Schmidti ist bei den Anhängern echter Kult – und das vor allem in Kombination mit Marcel Maurice Neue (35), der Schmidtis besten Kumpel Krätze spielt. Die beiden verbindet mittlerweile auch privat eine enge Freundschaft. "Wir haben so ein cooles Verhältnis miteinander. Also ein schönes und inniges Verhältnis. Er ist ein enger Vertrauter", verriet Marcel gegenüber Promiflash. In über 14 Jahren gemeinsamer Arbeit teilen die beiden jede Menge lieb gewonnener Erinnerungen – die Freundschaft von Schmidti und Krätze sei immer eine Konstante gewesen: "Ich hatte schon so viele Momente. Die Freundschaft mit Schmidti ist einfach mitunter das Schönste nach wie vor."

RTLZWEI Der "Berlin - Tag & Nacht"-Cast

Alexander Freund, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Marcel Maurice Neue und Alexander Freund, BTN-Darsteller

