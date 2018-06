Ab dem 18. Juli begibt sich wieder eine Single-Lady im TV auf die Suche nach der großen Liebe. Wie auch in den vergangenen Staffeln werden 20 liebeshungrige Junggesellen um das Herz der Bachelorette buhlen und mit etwas Glück im Sturm erobern. Bisher gab es noch in jedem Finale ein großes Feuerwerk der Gefühle – von Dauer war das aber leider nie. Keine der Rosendamen ist noch mit ihrem Auserwählten zusammen. Aber wie ist es ihnen seit der Kuppelshow ergangen? Haben sie mittlerweile den Mann fürs Leben gefunden?

Staffel 3: Alisa Persch (30)

2015 suchte die hübsche Lehrerin im TV nach dem Mann fürs Leben. Und zunächst sah es auch ganz so aus, als habe sie den in dem Fitnesstrainer Patrick Cuninka (27) gefunden. Doch nach nur sechs Monate gingen die zwei getrennte Wege. Seitdem ist es eher ruhig um Alisa geworden. Laut RTL soll die schöne Brünette aber nach wie vor Single sein.

Staffel 1: Monica Ivancan (40)

Das schöne Model war die erste Frau, die sich auf das TV-Abenteuer einließ. Sie entschied sich 2004 im Finale für Mark Quinkenstein. Doch das große Liebesglück blieb damals aber leider aus. Die beiden waren schon kurz nach den Dreharbeiten kein Paar mehr. Nach einer 4-jährigen Beziehung mit Comedian Oliver Pocher (40) lernte sie im Jahr 2011 ihren Mann Christian Meier kennen. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder: Rosa und Anton.

Staffel 4: Jessica Paszka (28)

In der vergangenen Staffel ging die ehemalige Bachelor-Kandidatin in die Flirt-Offensive. Die letzte Rose übergab sie dem Eskimo Callboy-Drummer David Friedrich (28) und die beiden waren auch nach der Ausstrahlung noch total in love. Wenige Monate später schockte das Paar dann mit seiner Trennung und die war alles andere als schön. Den Liebeskummer hat die 28-Jährige aber anscheinend längst überwunden, denn in den vergangenen Wochen wurde sie immer wieder an der Seite des Fußballers Ajdin Hrustic (22) gesichtet. Bisher hat sich Jessi allerdings noch nicht zu den Liebes-Spekulationen geäußert.

Staffel 2: Anna Hofbauer (30)

Die Musical-Darstellerin lernte im Jahr 2014 in dem Kuppel-Format Marvin Albrecht (30) kennen und lieben. Die beiden Turteltauben waren nach den Dreharbeiten ganze drei Jahre zusammen und zeigten sich auf dem Red Carpet und auf Social Media immer superverliebt. Im Sommer vergangenen Jahres folgte dann aber das Liebesaus. Mittlerweile ist Anna aber wieder glücklich vergeben – und zwar an Schauspieler Marc Barthel (28).

Instagram / monica_meier_ivancan Moderatorin Monica Ivancan mit ihrem Christian, Dezember 2017

P.Hoffmann/WENN.com Marc Barthel und Anna Hofbauer auf der "Mary Poppins"-Musicalpremiere in Hamburg

Instagram / alisaxofficial Alisa Persch auf Ibiza

Promiflash Jessica Paszka und Ajdin Hrustic



