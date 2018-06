Sie hat ihren Traummann gefunden! Nach wochenlangen Spekulationen ist es seit Mitte Februar offiziell: Anna Hofbauer (30) und Marc Barthel (28) sind ein Paar. Doch tatsächlich sind die Ex-Bachelorette und der Schauspieler bereits seit vergangenem Herbst unzertrennlich. Seit ihrem Debüt-Auftritt als Paar auf dem roten Teppich wollen sie sich aber nicht mehr länger verstecken. Zuletzt gestand Marc Anna seine Gefühle. Jetzt revanchierte sich die Musical-Darstellerin und machte ihrem Schatz eine romantische Liebeserklärung!

Zusammen mit einem emotionalen Brief teilte die Blondine ein Pärchen-Pic, das sie und ihren Liebsten im Turtelurlaub auf Mauritius zeigt. "Es ist unglaublich: eines Tages stolpert jemand in dein Leben und du kannst dich nicht daran erinnern, wie du je ohne ihn leben konntest", schwärmte die 30-Jährige auf Instagram. Aus Annas Worten wird klar: Marc war das Licht am Ende eines dunklen Liebeskummer-Tunnels.

"Gerade in Situationen des Schmerzes magst du glauben, dass alles sinnlos ist und du nie jemanden finden wirst, der dich aufrichtig liebt, so wie du bist", schrieb die Sängerin weiter und blickte so auf ihre Vergangenheit zurück. Doch es gebe Hoffnung, wie ihre Beziehung jetzt beweise. Irgendwann komme ein neuer Partner, der einen mit allen Ecken und Kanten liebe. "Du bist wunderbar! So wie du bist!", gab sie ihren Followern in dem Statement mit auf den Weg.

: P.Hoffmann/WENN.com Schauspieler Marc Barthel und Ex-Bachelorette Anna Hofbauer

Anzeige

AEDT/WENN.com Anna Hofbauer beim Deutschen Schauspielerpreis in Berlin

Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de