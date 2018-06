Deutlicher kann es wohl nicht werden! Vor rund einer Woche sorgte Jessica Paszka (28) mit einem Clip auf Social-Media für die große Frage: Ist die Bachelorette von 2017 etwa frisch verliebt? Mittlerweile scheint die Lage eigentlich eindeutig. Jessi wurde mit Profikicker Ajdin Hrustic (22) nicht nur Händchen haltend auf offener Straße gesichtet. Die beiden urlaubten sogar im selben Resort in Mexiko. Trotzdem hält ihr Management weiter daran fest, dass das TV-Gesicht Single ist. Währenddessen tauchte nun das allererste Schmuse-Video auf!

"Es ist falsch, was da beschrieben wird. An Jessicas Status hat sich nichts geändert", hieß es im Statement vom Management der 28-Jährigen. Das Video, das Promiflash jetzt vorliegt, spricht da eine ganz andere Sprache. Auf den Aufnahmen, die an einem Flughafen in Mexiko entstanden, scheuen sich Jessi und Ajdin nicht davor, ihre Zuneigung öffentlich zu zeigen. Dicht beieinander kuscheln die beiden unentwegt an einem der Gates. Der Sportler nimmt sogar den Kopf der Influencerin in beide Hände, drückt ihr einen Kuss auf die Stirn und auf den Hals. Von einer reinen Freundschaft kann man da eher weniger sprechen.

Wie lange Jessica sich mit der Bestätigung ihrer neuen Liebe wohl noch Zeit lassen möchte? Ihre letzte Beziehung zu Rosenfinalist David Friedrich (28) ging vor acht Monaten medienwirksam in die Brüche. Damals musste Jessi sich auch vorwerfen lassen, ihre Liebe zu dem Drummer wäre nur für die Kameras gespielt gewesen. Was meint ihr – ist das TV-Gesicht einfach vorsichtiger geworden? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

