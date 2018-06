Süße Neuigkeiten von Tia Mowry-Hardrict (39)! Vor vier Wochen brachte die Serien-Darstellerin ihr zweites Kind zur Welt: Ein Töchterchen sorgt nun für jede Menge Trubel bei der Schauspielerin, ihrem Mann Cory Hardrict und dem ersten gemeinsamen Sohn Cree. Nach einigen Foto-Einblicken stellt der US-Star den Nachwuchs nun auch endlich namentlich vor. Hinter der Wahl der Eltern steckt eine persönliche Geschichte.

Die 39-Jährige enthüllte in einem Facebook-Video, wie sie ihr Töchterchen ruft: Cairo Tiahna. Die Inspiration für den Namen hatte Tias Schatz Cory unterwegs. "Mein Mann war auf einer Flugreise, und da fühlt er sich immer seiner Mutter näher. Er sagte, während des Flugs habe er die Buchstaben A, I und R im Himmel gesehen. Er wollte, dass der Babyname diese Buchstaben enthält", erzählte sie in dem Clip. So kam das Paar auf Cairo – Tiahna entstand aus dem Namen der berühmten Mutter heraus.

Tias Sohn Cree, der am Freitag seinen siebten Geburtstag feiert, ist von dem Familienzuwachs total begeistert. "Cree ist der beste große Bruder der ganzen Welt. Er hilft mir mit allem, außer dem Windelnwechseln, das will er nicht machen", sagte die Schauspielerin mit einem Augenzwinkern. Eines Tages sei er zu ihr gekommen und habe einfach so verkündet, dass er die kleine Cairo liebe – dieser Moment rührte Tia zu Tränen!

