Nach Scheidung: Tia Mowry teilt Gefühle offen mit ihren Kids

Tia Mowry (46) macht seit der Scheidung von Cory Hardrict eine schwere Zeit durch. Obwohl sie sich alle Mühe gibt, vor allem für ihre Kinder da zu sein, hat sie inzwischen beschlossen, ihre Emotionen, nicht vor Cree (13) und Cairo (6) zu verbergen. "Die Sache ist, dass man als Mutter abwägen muss, ob man ihnen offen seine Gefühle zeigt, auch wenn es mal negative Emotionen sind", erklärt sie ihren Gedankengang gegenüber Daily Mail auf der Premiere ihrer neuen Show "Tia Mowry: My Next Act" und fügt hinzu: "Ich zeige [meiner Tochter], dass es Tage gibt, an denen Mami traurig ist. Und das ist auch in Ordnung."

Dem Realitystar sei es wichtig, ihrem Nachwuchs frühzeitig beizubringen, authentisch zu sein. "Ich glaube, wenn man sich in der Authentizität bewegt, dann gibt es Heilung und Wachstum", betont die 46-Jährige. Ihre Kinder könnten damit schon ganz gut umgehen. "Nur weil sie jung sind, bedeutet das nicht, dass sie keine Stimme haben", fügt Tia hinzu. Sie habe aber auch erkannt, dass sie auch als Mutter mal an sich denken müsse: "Es geht nur um mich. Ich bewege mich vorwärts und schaue nicht mehr zurück. Ich bin voller Liebe und Mitgefühl für mich selbst."

Über 14 Jahre gingen die beiden Schauspieler gemeinsam durchs Leben – 2008 traten sie vor den Traualtar. Vor knapp zwei Jahren kam dann die schockierende Nachricht, dass die "Sister, Sister"-Darstellerin die Scheidung eingereicht hat. Abgesehen von einer Menge Herzschmerz scheint das Verfahren allerdings ohne weitere Zwischenfälle oder einen Rosenkrieg abgelaufen zu sein: Die 46-Jährige verzichtete nicht nur auf Unterhaltszahlungen, auch mit einem gemeinsamen Sorgerecht für die Kinder konnten sie sich einvernehmlich einigen.

Instagram / tiamowry Tia Mowry und Cory Hardrict mit ihren Kindern, Weihnachten 2022

Getty Images Schauspielerin Tia Mowry bei der Premiere "Tia Mowry: My Next Act" im Oktober 2024

