Sie schwebt im siebten Baby-Himmel! Im November verkündete die "Sister, Sister"-Darstellerin Tia Mowry-Hardrict (39): Sie und ihr Ehemann Cory Hardrict, mit dem sie mehr als 17 Jahre zusammen ist, werden erneut Eltern – dieses Mal von einem Mädchen! 2011 bekamen die Liebenden bereits ihr Söhnchen Cree – und der Junge ist jetzt großer Bruder: Denn Tia hat ihr zweites Baby entbunden und präsentiert sich mit dem Sonnenschein sogar schon auf Social Media!

Auf Instagram veröffentlichte der TV-Star den ersten Schnappschuss mit ihrem Nachwuchs: Darauf hält Tia ihr Baby-Girl liebevoll in den Armen, während sich die frischgebackene Zweifach-Mama noch im Krankenhausbett nach der Geburt entspannt. "Wir fühlen uns unendlich dankbar und gesegnet, dass wir unser kleines Mädchen in der Welt begrüßen dürfen", schrieb die stolze 39-Jährige zu ihrem Post. Und auch die ersten Details zu ihrem neuen Familienzuwachs verriet Tia bereits: Das Töchterlein kam am 5. Mai um 10:29 Uhr mit knapp drei Kilo zur Welt.

Das Geschlecht ihres Nachwuchses offenbarten Tia und Cory schon im Januar. Auf YouTube biss die einstige Serien-Queen in einen Cake-Pop – und zeigte durch den rosa gefärbten Kuchen, dass sie ein Girl erwartet!

