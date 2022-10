Trennung von Tia: Cory Hardrict bestreitet Fremdgeh-Gerüchte

Diese Anschuldigungen will Cory Hardrict nicht auf sich sitzen lassen. Anfang der Woche hatte Tia Mowry-Hardrict (44) bekannt gegeben, dass sich die Eheleute nach 14 gemeinsamen Jahren scheiden lassen. Trotzdem wollen sich die beiden Schauspieler gemeinsam um ihre Kinder Cairo und Cree kümmern. Doch nun kamen Gerüchte auf, dass der "Karen"-Darsteller seine Frau betrogen haben soll. Im Netz setzte sich Cory jetzt gegen die Fremdgeh-Spekulationen zur Wehr.

Wie Radar Online nun berichtete, nannte Tia in den Gerichtsdokumenten "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für die Trennung. Das veranlasste wohl einige Fans dazu, sich bei dem 42-Jährigen nach seinem Privatleben zu erkundigen. Unter einem Instagram-Post des Schauspielers brachten viele Follower ihre Sympathie und Unterstützung für die Noch-Eheleute zum Ausdruck. Doch einige gaben Cory auch die Schuld am Liebes-Aus mit der 44-Jährigen und beschuldigten ihn nicht treu gewesen zu sein. Daraufhin machte Corey seinem Unmut Luft, wies jegliche Beschuldigungen von sich und bezeichnete die Spekulationen als "Lügen".

Auch Tias Zwillingsschwester Tamera (44) meldete sich bereits zur Trennung zu Wort. Die ehemalige Sängerin ging zwar nicht auf irgendwelche Spekulationen der Fans ein, versicherte jedoch, dass die "Sister, Sister"-Darstellerin den vollen Beistand ihrer Familie habe. "Was auch immer sie will, die Mowrys stehen hinter ihr. [...] Ich liebe sie sehr", stellte die 44-Jährige in der Talkshow "Today with Hoda and Jenna" klar.

Getty Images Cory Hardrict im November 2021

Getty Images Cory Hardrict und Tia Mowry-Hardrict, Schauspieler

Getty Images Tamera Mowry-Housley und Tia Mowry-Hardrict bei den Teen Choice Awards 2013

