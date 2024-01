Prinzessin Eugenie flippte bei Treffen mit Tia Mowry aus!

Sie war starstruck! Prinzessin Eugenie (33) ist die jüngste Tochter von Prinz Andrew (63) und Autorin Sarah Ferguson (64). Mit ihrer royalen, weltberühmten Verwandtschaft könnten die Fans meinen, dass die Prinzessin nicht so leicht aus der Fassung zu bringen ist. Schon etliche Male hat sie diverse Prominente durch ihre berühmte Familie kennengelernt. Doch als Eugenie auf Tia Mowry (45) trifft, ist das anders – plötzlich ist der Royal das Fangirl.

In Kate Thorntons Podcast "White Wine Question Time" erzählt die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) von dem Zusammentreffen mit Tia, die durch die Serie "Sister, Sister" Bekanntheit erlangte: "Ich war so aufgeregt. Ich dachte nur: Oh mein Gott." Den Moment teilte der Royal direkt mit seiner großen Schwester Prinzessin Beatrice (35): "Ich habe ein Foto gemacht und es sofort an meine Schwester gesendet. Es war der Traum eines jeden 90er-Jahre-Kindes."

Dass die Prinzessin sich so privat zeigt und Einblicke in ihr Innerstes gewährt, ist nicht das erste Mal. Durch ihre Offenheit möchte sie das verzerrte Bild und die Vorurteile, die die Öffentlichkeit von ihr hat, gerade rücken. "Ich möchte, dass die Leute mich kennen, denn es gibt so viele Falschinformationen da draußen", betonte Eugenie in dem Podcast.

Instagram / tiamowry Tia Mowry macht ein Selfie

Getty Images Prinzessin Eugenie mit Prinzessin Beatrice bei einem Event in Hannover im Januar 2013

Getty Images Prinzessin Eugenie im September 2023

