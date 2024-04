Ehrliches Fazit: Tia Mowry musste sich von Scheidung erholen

Sie zieht ein persönliches und äußerst ehrliches Fazit. Tia Mowry (45) und Cory Hardrict hatten im Oktober 2022 bekannt gegeben, dass sie sich nach 14 Ehejahren getrennt hätten. Kurz darauf folgte die Scheidung der beiden Schauspieler. Ein Jahr nach der Auflösung ihrer Ehe gibt die zweifache Mutter jetzt Einblicke in ihre Gefühlswelt. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie ein Video, in dem sie ihren Fans erzählt: "Sich von einer Scheidung zu erholen, fühlt sich wie eine rasante Reise an."

Die 45-Jährige habe erkannt, dass die Heilung und Verarbeitung der Dinge Zeit brauche. "Ich habe im Laufe des Prozesses herausgefunden, dass eine Scheidung kein Ort ist, an dem wir ankommen, sondern der Beginn eines neuen Lebensabschnitts, mit vielen Nuancen und keinem Handbuch, das für alle passt", schildert Tia. Die "Sister, Sister"-Darstellerin gibt zu, "in einem Moment erleichtert" zu sein und ein Erfolgserlebnis zu verspüren. Doch "dann überkommen einen plötzlich wieder Emotionen", gesteht die US-Amerikanerin.

Ob das einigermaßen gute Verhältnis zu ihrem Ex Tia dazu verholfen hat, die Scheidung so zu verarbeiten? Vergangenes Thanksgiving feierte das einstige Paar nämlich gemeinsam mit seinen zwei Kindern, wie ein Schnappschuss zeigt. "Uns wird's gut gehen. Wir haben den Feiertag gemeinsam verbracht", lauteten Tias schlichte Worte unter dem Instagram-Beitrag. Lächelnd posieren die einstigen Eheleute und ihre Kids für die Kamera.

Getty Images Cory Hardrict und Tia Mowry im Februar 2020

Instagram / tiamowry Tia Mowry und Cory Hardrict mit ihren Kindern Cree und Cairo, November 2023

