Haben sich Cory Hardrict und Tia Mowry etwa wieder versöhnt?

Diese beiden bringen die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln! Im Oktober 2022 machten Tia Mowry (45) und Cory Hardrict traurige Nachrichten öffentlich: Nach 14 Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern sind die "Sister, Sister"-Darstellerin und der Schauspielerin geschieden. Für ihren Sohn Cree und ihre Tochter Cairo zieht das einstige Paar dennoch an einem Strang. Doch nun heizen Cory und Tia die Gerüchte um eine mögliche Versöhnung an!

Auf Instagram teilt die 45-Jährige ein paar private Einblicke in ihr Familienleben. Ein Schnappschuss zeigt, wie es sich die zweifache Mama mit ihren Kids an Thanksgiving gemütlich macht – mit von der Partie ist dabei auch ihr Ex Cory. "Uns wird's gut gehen. Wir haben den Feiertag gemeinsam verbracht", schreibt Tia dazu verheißungsvoll. Könnte der Post womöglich ein Indiz für die Versöhnung der beiden sein?

Das ist eine Frage, die natürlich auch ihre Fans brennend interessiert. "Sagt uns, versucht ihr es wieder? Wir warten auf die gute Nachricht", schreibt ein Follower in der Kommentarspalte. Ein zweiter schließt sich an und vermutet: "Ihr brauchtet nur eine Pause, um wieder zusammenzukommen." Öffentlich geäußert haben sich die beiden allerdings noch nicht zu den Gerüchten.

Getty Images Cory Hardrict und Tia Mowry im Februar 2020

Instagram / tiamowry Tia Mowry und Cory Hardrict mit ihren Kindern Cree und Cairo

Getty Images Cory Hardrict und Tia Mowry im Februar 2019

