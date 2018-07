Was für eine ereignisreiche Geburt! Vor wenigen Tagen wurden diese beiden Berlin - Tag & Nacht-Stars zum ersten Mal Eltern: Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) begrüßten am 13. Juni ihr neues Familienmitglied. Das Söhnchen der Seriendarsteller, das auf den Namen Milan hört, kam allerdings nicht ganz ohne Probleme zur Welt. Papa Matze hätte beinahe die ganze Geburt verpasst, weil er zu spät zu Jenefer in den Entbindungsraum durfte!

Die junge Mutter musste aus medizinischen Gründen einen Kaiserschnitt vornehmen lassen, verriet sie in einem neuen YouTube-Video. Alle Checks und Abläufe liefen eigentlich ganz gut, auch wenn die Alessia-Darstellerin zwischenzeitlich enorme Kreislaufprobleme hatte. Fehlte nur noch Matthias, nach dem sie auch immer wieder fragte – doch der kam erst in den Kreißsaal, als die OP an der werdenden Mama schon in vollem Gange war! "In dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe, habe ich sie angeguckt, ihr kurz über den Kopf gestreichelt und gefragt, ob alles okay ist. Als sie dann 'Ja' gesagt hat, hat man dann schon Milan schreien hören!", schilderte der frischgebackene Papa die letzten Momente vor der Geburt seines Sohnes.

Die Freude über Milans erste Atemzüge ließ dann zwar die Enttäuschung über die Verspätung ganz schnell vergessen, doch Matthias hätte Jenefer trotzdem länger beigestanden. Dass er vorher lange vor dem Entbindungsraum warten musste, hatte ihn dabei zunächst gar nicht gewundert. "Ich dachte halt, das dauert jetzt ein bisschen bei ihr und dann kann ich ihr zur Seite stehen und sie unterstützen, so seelische Unterstützung, was man als Begleitperson halt so macht", erzählte der 22-Jährige.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili beim Spaziergang mit Milan

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Matthias Höhn und ihr Baby Milan nach der Geburt

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de