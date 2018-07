Einer ist nicht genug! Im kommenden Jahr feiern Victoria (44) und David Beckham (43) ihren 20. Hochzeitstag. Am 24. Januar 1998 machte der einstige Profi-Fußballer seiner Liebsten in einem Restaurant den Heiratsantrag, ein Jahr später gab sich das Pärchen auf Schloss Luttrellstown in Irland das Jawort. Seitdem haben die Vierfach-Eltern eine kuriose Tradition: Immer wieder überrascht David seine Liebste mit Verlobungsringen – 14 Stück hat die Designerin bislang von ihm geschenkt bekommen!

Laut Mirror sollen alle Klunker zusammen einen Wert von mehr als zehn Millionen Euro haben. Das teuerste Stück dieser Sammlung kostete David mehr als zwei Millionen Euro! Mit dem ersten Verlobungsring für 73.000 Euro machte der 43-Jährige da noch vergleichsweise ein Schnäppchen. Doch nicht nur der Wert der zahlreichen Liebessymbole ist extrem unterschiedlich – auch das Design der luxuriösen Schmuckstücke variiert: Schlichte Exemplare und solche mit XXL-Diamanten besitzt Vic, grüne, goldene oder pinke Steine zieren ihren Luxus-Schmuck.

Meist nimmt David besondere Termine zum Anlass, um Victoria mit einem Ring eine Freude zu machen. Woher die Vorliebe des Ex-Kickers für diese Art des Schmucks kommt, ist nicht bekannt. Vic nutzt die teuren Klunker an ihrer Hand aber nicht nur als modisches Accessoire, sondern auch, um ein Zeichen zu setzen. So funkelte kurz nach den jüngsten Trennungsgerüchten über sie und David prompt, wie aus Trotz, ein neuer Ring an ihrem Finger.

Justin Tallis/AFP/Getty Images David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards in London

MJ KIM/Getty Images Victoria Beckham bei der Comeback-Ankündigung der Spice Girls in London 2007

Larry Busacca/Getty Images North America Victoria Beckham bei der "The Model as Muse"-Ausstellung in New York City

