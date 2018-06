David (43) und Victoria Beckham (44) trotzen den fiesen Trennungs-Spekulationen! Vor wenigen Wochen hatte es wilde Gerüchte gegeben, das britische Traumpaar stehe kurz vor dem endgültigen Liebes-Aus. Der ehemalige Profifußballer und die Designerin hatten den Tratsch jedoch mit Humor genommen – und lassen nun auch die letzten Zweifel an ihrem Glück verblassen. Mit einem niedlichen Familienfoto der gesamten Bande zeigen sie klar und deutlich: Hier lässt sich niemand scheiden!

Auf seinem Instagram-Account teilte der Tattoo-Hottie nun einen coolen Schnappschuss mit seinen Followern. Mit weiteren Bekannten strahlen David, Victoria und ihre Söhne Cruz (13), Brooklyn (19) und Romeo (15) in die Kamera – von einer Beziehungskrise ist keine Spur zu sehen! Zu dem Foto schrieb der 43-Jährige stolz: "Was für ein wundervoller Abend. Es geht nur um Familie und Erinnerungen!" Nach den absurden Spekulationen über ein Ehe-Ende der Turteltauben sind ihre Bewunderer dank dieser Aufnahme wieder glücklich – und schenken dem Pic neben lieben Kommentaren knapp 500.000 Likes!

Nachdem erstes Gemunkel aufgekommen war, David und seine Liebste steckten mitten in einer schweren Zeit, hatte es in Großbritannien direkt wilde Tipps gegeben: Ein Buchmacher hatte eine Wette aufgesetzt, welche Dame den Platz an der Seite des vierfachen Papas einnehmen würde – ganz vorne lag dabei Schauspielerin Angelina Jolie (43). Nach dem süßen Beckham-Bild dürfte die Quote jedoch rasant sinken.

Chris Jackson/Getty Images Victoria und David Beckham bei der Royal Wedding 2018

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham

Anzeige

Tristan Fewings/Tristan Fewings/Getty Images Angelina Jolie bei den EE British Academy Film Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de