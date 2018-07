Kniffeliger Spagat zwischen Kind und Karriere! Im Juli vergangenen Jahres wurde die ehemalige RTL-Moderatorin Annett Möller (39) zum ersten Mal Mama. Seither geht die 39-Jährige in ihrer Rolle als Mutter für Töchterchen Livia total auf, teilt regelmäßig süße Schnappschüsse mit ihren Followern. Dennoch möchte Annett ihre TV-Karriere nicht einfach an den Nagel hängen. Stattdessen starten in wenigen Tagen die Vorbereitungen für ihre neue Sat.1-Sendung "Endlich Feierabend". Ihr Beruf bringt Annett allerdings auch manchmal in einen ganz schönen Zwiespalt: "Wer behauptet, es ist einfach Kinder und Karriere unter einen Hut zu bringen, den möchte ich gerne mal treffen. Das ist es nämlich nicht", verriet das Fernsehgesicht im Promiflash-Interview.

