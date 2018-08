Daniela Katzenberger (31) ist dafür bekannt, ihrer Community immer die ungeschönte Wahrheit zu präsentieren. Erst vor Kurzem machte sie ganz deutlich, dass ihr ihre Füße auf Fotos ein Dorn im Auge sind. Doch für diesen Schlamassel sprang ihr jetzt Moderatorin Annett Möller (40) zur Seite: In einem witzigen Insta-Post erklärte Annett nun, wie Dani am besten ihre Füße auf Bildern verstecken kann!

Vor wenigen Tagen postete die Vollblut-Mami ein niedliches Bild mit ihrer kleinen Tochter Livia auf Instagram. Total relaxt entspannte die TV-Bekanntheit mit ihrer Maus in einem pinkfarbenen Pool. Doch die Bildbeschreibung unter dem Schnappschuss dürfte viele Fans zum Schmunzeln gebracht haben. Die 40-Jährige spielte nämlich auf einen Beitrag der Katze an, bei dem Dani ihre Füße überhaupt nicht mochte. Da hatte aber Annett gleich eine Lösung für dieses Malheur parat: Dani solle doch einfach immer ihre Fotos so zurechtschneiden, dass die ungeliebten Gliedmaßen nicht mehr zu sehen sind.

Genau wie die Kultblondine sieht auch Annett den Beautydruck gelassen. Erst im Juli verriet die Fernsehschönheit im Promiflash-Interview, dass sie sich mit ihrem After-Baby-Body nicht stresst. "Ich habe auch immer noch drei Kilo zu viel, weil ich es auch liebe zu essen. [...] Von daher – ich mache mir da jetzt nicht so einen Druck", erzählte die Moderatorin.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / annett.moeller Annett Möller mit Töchterchen Livia

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion Annett Möller auf der Fashion Platform Düsseldorf im Januar 2017

