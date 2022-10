Neue Show "Song Clash": Diese Promis treten gegeneinander an

Ein neues Format startet bald! Musik-Shows gibt es eigentlich schon zur Genüge. Derzeit läuft The Voice of Germany – und die Coaches rund um Mark Forster (39) fördern unbekannte Gesangstalente. Und auch die Castingshow DSDS geht im kommenden Jahr in eine finale Runde mit Dieter Bohlen (68). Doch nun sollen die Vorbereitungen auf ein ganz neues Format bereits begonnen haben: Vox kündigte die neue Sendung namens "Song Clash" an!

Doch worum geht es eigentlich? Wie DWDL.de berichtet, werden bereits berühmte Gesichter in zwei Teams gegeneinander antreten und verschiedene Lieder live zum Besten geben. Mit dabei sind unter anderem Komikerin Mirja Boes (51), Schauspieler Tom Beck (44), Moderatorin Annett Möller (44) und viele weitere TV-Bekanntheiten. Let's Dance-Zweite 2022 Janin Ullmann (40) führt durch die Show.

Der genaue Starttermin ist noch nicht bekannt, aber die Ausstrahlung ist für 2023 geplant – und die Vorbereitungen sollen schon laufen. Zur Primetime sollen die Duelle über die Bildschirme flimmern. Die Zuschauer und Zuschauerinnen vor Ort entscheiden dann, welches Team sie besser finden und somit das Battle gewinnt.

