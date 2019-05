Auf dieses Bild haben die Fans von Annett Möller (40) lange warten müssen! Die deutsche Moderatorin wurde im Juli 2017 zum ersten Mal Mama und postet seitdem in den sozialen Netzwerken regelmäßig süße Schnappschüsse mit ihrem Töchterchen Livia. Doch ihr Ehemann war nie auf den Bildern zu sehen. Überhaupt zeigte sie ihre bessere Hälfte bisher nie von vorne – bis jetzt: Am Vatertag teilte Annett nun ein Foto mit ihrer kleinen Familie.

Mama, Papa und Tochter Livia, alle zusammen auf einem Bild – das ist eine echte Premiere. Der stolze Vater legt den Arm liebevoll um seine Frau, die glücklich in die Kamera strahlt. "Der wunderbarste Papa und Mann an meiner Seite, den ich mir jemals hätte wünschen können", schrieb die Nachrichtensprecherin zu dem Instagram-Schnappaschuss und versah den Beitrag außerdem mit einem Herz-Emoji und dem Hashtag "Ich liebe dich".

Schon im Oktober 2017 – also kurz nach der Geburt ihres Kindes – schwärmte die 40-Jährige in den höchsten Tönen von ihrem Schatz. Der gemeinsame Nachwuchs habe ihre Beziehung noch intensiviert. "Man sieht, wie geht der Partner mit dem Kind um. Das ist echt so, dass ich dahin schmelze", erzählte die TV-Beauty damals im Promiflash-Interview.

Instagram / annett.moeller Annett Möller und Töchterchen Livia

Instagram / annett.moeller Annett Möller und ihr Mann, Januar 2019

Andreas Rentz/Getty Images Annett Möller beim Deutschen Fernsehpreis in Düsseldorf

