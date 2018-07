Verpeilter hätte eine Lovestory wohl kaum beginnen können! 2011 traten André Dietz (42) und seine Liebste Shari vor den Traualtar. In der Zwischenzeit haben sich der Alles was zählt-Schauspieler und seine Traumfrau einen Namen als waschechtes Bilderbuch-Paar gemacht. Um ein Haar wäre es aber gar nicht zu diesem Bündnis gekommen – die Braut hatte an dem großen Tag glatt etwas Wichtiges zu Hause liegen lassen!

Auf Instagram schauen die Eheleute auf ihre Heirat zurück. Mit lustigen Hochzeitsfotos erinnert sich der Familienvater aber nicht nur an den romantischen Austausch ihrer Treueschwüre: "Heute vor sieben Jahren hast du deinen Personalausweis vergessen", lautet Andrés Jahrestagsgruß an seine Gattin. Die "schuldige" Braut nimmt es mit Humor. "Woher sollte ich bitte wissen, dass man seinen Perso braucht, wenn man dich heiratet?", scherzt Shari in ihrem eigenen Upload.

Die Kupferhochzeit der Turteltauben geht dann doch noch emotional weiter. In seiner Instagram-Story trällert der Fernsehstar seiner Partnerin in Crime ihren Wedding-Song "Tiny Dancer" von Elton John (71) vor. Na, wenn bei diesem Ständchen das Hochzeits-Wirrwarr nicht prompt vergessen ist!

Instagram / thedirtydietz André Dietz und seine schwangere Frau Shari

Anzeige

Instagram / thedirtydietz Schauspieler André Dietz mit seinen Kindern

Anzeige

Instagram / andredietz André Dietz' Instagram-Story

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de