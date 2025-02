André Dietz haderte mit Sexszenen-Dreh bei "Alles was zählt"

André Dietz (49) und Kaja Schmidt-Tychsen (43), bekannt aus der RTL-Serie Alles was zählt, mussten sich in der großen Mallorca-Eventwoche ihrer Soap auf eine ganz neue Herausforderung einlassen. Sie spielten erstmals gemeinsam intime Szenen, als sich ihre Charaktere Ingo Zadek und Jenny Steinkamp – trotz der schwierigen Vorgeschichte – näherkamen. Diese zärtlichen Momente beim Dreh beschrieb der Schauspieler gegenüber Punkt 12 als "strange". Er erklärte: "Wir sind schon lange befreundet. Umso schwieriger war es natürlich, diese Sex-, Kuss- und Liebesszenen zu drehen."

Kaja hingegen sieht in der langjährigen Bekanntschaft zu André auch Vorteile. Sie erklärte im Gespräch mit dem Sender, dass das Vertrauen zueinander die Arbeit vereinfache: "Es ist schon schön, weil es einfach ist, und man nicht erst fragen muss, wo man sich anfasst." Trotz der anfänglichen Befangenheit und einiger Lacher am Set meisterten beide die Herausforderung letztendlich professionell. Das emotional mitreißende Ergebnis ist seit dem Start der Eventwoche am 17. Februar auf RTL und RTL+ zu sehen.

Die Rolle der intriganten Erbin Jenny spielt Kaja seit 2008 mit Bravour und ist längst ein bekanntes Gesicht bei RTL. André verkörpert seine Rolle seit 2006 und gehörte damit von Anfang an zum Cast der beliebten Soap. In dieser Zeit durchlebten die beiden Figuren bereits einige emotionale Wendungen: Die Liebesgeschichte von Jenny und Ingo begann erst kürzlich, nachdem sie sich über Jahre gehasst hatten. So bleibt es spannend, wie sich die Romanze zwischen den beiden entwickeln wird, da die Vergangenheit noch schwer auf ihnen lastet: Jenny trägt eine indirekte Mitschuld am Tod von Ingos Ehefrau. Ob sie ihr Glück trotz aller Hindernisse finden werden, bleibt offen – doch eines ist sicher: Es wird nicht langweilig.

RTL Kaja Schmidt-Tychsen in "Alles was zählt"

ActionPress André Dietz, TV-Bekanntheit

