So begeistert sind AWZ-Fans über Rückkehr von André Dietz

Seit wenigen Stunden ist es offiziell: André Dietz (49) kehrt zu Alles was zählt zurück und schlüpft voraussichtlich wieder ab Dezember in seine Kultrolle des Physiotherapeuten Ingo Zadek. 2020 zog er sich aus der Fernsehwelt zurück – umso begeisterter sind seine Fans, ihn nun bald wieder als Teil der beliebten Seifenoper zu sehen. "Ja, wie geil ist das denn bitte", freut sich ein Nutzer in den Kommentaren eines Instagram-Beitrags von Promiflash zu Andrés Rückkehr. "Super, endlich mal wieder was los", kommentiert ein weiterer.

Es scheint, als habe der 49-Jährige in den vergangenen vier Jahren eine Lücke in der Serie hinterlassen, die nicht geschlossen werden konnte. "Ich freue mich so sehr, dass André zu AWZ zurückkommt. [...] Habe seine Rolle als Ingo Zadek immer geliebt, der Mann mit den Cowboystiefeln und der Gitarre", findet eine Followerin ganz besonders emotionale Worte zum Comeback des Schauspielers. Kein Wunder, immerhin war das musikalische Talent von Serienstart an dabei und unterhielt die Zuschauer ganze 14 Jahre lang in seiner sympathischen Rolle.

In einer Pressemitteilung von RTL äußerte sich André selbst zu seiner geplanten Rückkehr. Für den Koblenzer fühle es sich an, als sei er nie weg gewesen. "Die ersten Besuche waren wie nach Hause kommen nach einem Schüleraustausch. Du selbst warst weg, aber die Familie ist noch da", betonte er. Tatsächlich sei aber seine richtige Familie der Grund für die Auszeit gewesen – André und seine Frau Shari sind nämlich Eltern von vier Kindern. "Ohne meinen Ausstieg wären wir als Familie völlig an unsere Grenzen gestoßen", erklärte er in dem Statement.

RTL / Julia Feldhagen André Dietz, Schauspieler

Getty Images Shari und André Dietz im September 2024

Hättet ihr gedacht, dass André noch mal zu "Alles was zählt" zurückkehrt? Ja, das habe ich erwartet. Nein, ich hätte niemals mit seiner Rückkehr gerechnet! Ergebnis anzeigen



