André Dietz spricht über seine schwer kranke Tochter Mari

André Dietz (49) wurde eigentlich als schroffer Typ mit lustigem Humor in der Serie Alles was zählt bekannt, doch damals hörte er nach 14 Jahren mit der Serie auf. Nicht zuletzt lag dies an der schweren Krankheit seiner Tochter. Die elfjährige Mari leidet unter dem Angelman-Syndrom, bei dem Menschen durch einen Gendefekt auf dem Stand eines Kleinkindes bleiben. Gegenüber Express verrät er nun, wie es seiner Tochter geht: "Uns wurde gesagt, dass sie niemals selbstständig gehen würde, doch jetzt ist es für sie das Schönste, mit ihren drei Geschwistern zu lachen und zu tanzen." Der Schauspieler beschreibt seine Tochter als "absoluten Sonnenschein."

"Mari litt unter so massiven Schlafproblemen, dass ich Dreharbeiten zurückstellen musste, um meine Frau zu unterstützen", betont der Künstler. Oft schliefen er und seine Frau Shari nicht richtig und saßen mit der Tochter vor dem Fernseher. Der 49-Jährige gibt aber preis, dass es langsam besser werde. Gemeinsam mit Stars wie Jürgen Vogel (56) macht er auf sein Herzensprojekt "Wachgeküsst" aufmerksam. Er möchte den Menschen erklären, was das Angelman-Syndrom ist und dass es Hoffnung auf Heilung gebe. "Seit 2020 gibt es interessante Techniken zu Veränderungen des Erbgutes bei dieser Krankheit", erklärt der Familienvater und fügt hoffnungsvoll hinzu: "Wenn Symptome wie Schlafstörungen oder epileptische Anfälle gemildert werden können, wäre das eine große Erleichterung für uns alle."

Aufgrund des verbesserten Zustands seiner Tochter kann sich der TV-Star jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit für seinen Job nehmen. Als dieses Jahr dann die Anfrage von AWZ kam, konnte der RTL-Star nicht ablehnen. Seit dem 20. Dezember ist er wieder in seiner Rolle als Ingo Zadek zu sehen und begeistert die Fans. Er betont, dass er für dieses Comeback sogar ein anderes, sehr interessantes Angebot nicht wahrgenommen hatte. "Ich habe zu vielen Kollegen Kontakt gehalten, es war, als würde ich in meine alte Familie zurückkommen", freut sich André abschließend.

Getty Images Shari und André Dietz im September 2024

RTL / Julia Feldhagen André Dietz, Schauspieler

